Gecrashte legerhelikopter die bij Aruba in zee stortte is gezonken

LIVE | GGD-directeur vreest honderden besmettin­gen Hillegom, Trump vindt mondkapje nu patriot­tisch

20 juli Het Britse vaccin dat Nederlanders moet beschermen tegen het coronavirus is goed aangeslagen bij een eerste groep proefpersonen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Oxford. In Hillegom bestaat ondertussen de vrees dat de coronabrandhaard met 23 besmettingen al vele malen groter is geworden. Het kan zijn dat er inmiddels al ‘enkele honderden gevallen bestaan', zei de GGD-directeur van die regio vandaag. We houden je hieronder in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het vorige blog over de afgelopen dagen lees je hier terug.