Video Vaccinatie­be­reid­heid na prik hoog: twijfe­laars maken zich zorgen over veiligheid en bijwerkin­gen

9 januari Een paar dagen nadat de eerste prikken zijn gezet, is de vaccinatiebereidheid in Nederland hoog. De twijfelaars maken zich zorgen over de veiligheid van het vaccin (44 procent) en de bijwerkingen op de lange termijn (46 procent).