Geadopteerde Sharinda: ‘Van mensen die geen kinderen kunnen krijgen en adopteren, krijg ik een nare bijsmaak’

Ik Zeg Je Xueli (17) zou graag in China een keer op een billboard staan: ‘Mensen met albinisme zíjn geen vloek’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Als het aan Xueli Abbing uit Rotterdam ligt worden vandaag nog alle vooroordelen uit de wereld geholpen: „Een persoon met albinisme heeft een genetische afwijking in het dna, meer niet.”

10 november