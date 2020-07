Garnalenkotters zoeken vrijwillig naar vermist Duits meisje (14): ‘Dit doe je gewoon’

UPDATE Boeren schorten acties week op, minister legt ultimatum naast zich neer

14:17 De boeren schorten de acties die het publiek overlast opleveren een week op. Ze geven de minister tot 21 juli de tijd om de gewraakte voermaatregel in te trekken. ,,Dat komt ons ook gelegen, want het weer is omgeslagen naar droog en zonnig, onze tijd kunnen we dan besteden aan grassen en inkuilen.’’