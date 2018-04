Garantie: ‘gestolen fiets binnen twee dagen terug’

79.000 gestolen fietsen

Er werd in 2017 79.000 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Het werkelijk aantal gestolen rijwielen ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger. In steeds meer gevallen worden er dure e-bikes gestolen. De ANWB kreeg vorig jaar 2.200 claims van gestolen elektrische fietsen binnen, een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt onder meer omdat er simpelweg meer e-bikes worden verkocht: bijna een op de drie fietsen die in 2017 werden verkocht, was een elektrische.

BOA's, beveiligers en de politie

Als de gestolen fiets getraceerd is, geeft FRIS de locatie door aan speciale opsporingsambtenaren (BOA’s) in een gemeente of aan particuliere beveiligers. Die gaan het rijwiel zoeken. ,,Als de fiets in de openbare ruimte staat, stellen ze hem veilig. En vragen we aan de politie of we hem mee kunnen nemen'', zegt een FRIS-woordvoerder. Als de fiets binnen staat: in een schuur, kelderbox of loods, moet de politie zelf komen. ,,Wij blijven er dan tot de politie er is, om te voorkomen dat de fiets weer wordt verplaatst.'' De meeste gestolen fietsen worden aangetroffen in openbare fietsenstalling, zoals bij stations, meldt FRIS.