‘Galbak’ Henk (57) vinkt zijn laatste levensdagen af: ‘Begraaf me maar extra diep’

Zijn galgenhumor is zijn visitekaartje. In daad en woord is Henk Olthof een markant ondernemer, een weldoener bovendien in het dorp Hellendoorn. Zo blijft hij ook na zijn dood hoofdsponsor van de plaatselijke voetbalclub. Dat is alvast geregeld. Hij weet al jong van doorpakken, het handelen zit hem in het bloed. „Ik was 12 jaar toen ik met een ‘veewagen’ achter de fiets kippen, duiven, konijnen en geiten in Marle en Daarle kocht en weer verkocht.”