Gaat koning Kroondomein Het Loo openen? ‘Hij heeft vast geen miljoenen over voor sluiting’

liquidatieproces Eris Hoe betrouw­baar is de kroongetui­ge? 'Dit is wat ik me herinner, de rechtbank moet bepalen hoe het zit’

7 september Tijdens de derde dag van het openbare verhoor van kroongetuige Tony de G. in liquidatieproces Eris bleek dat het geheugen van de kroongetuige soms gaten vertoont. Met name zijn verklaringen over oudgediende Greg R. blijken zeer wisselend te zijn. ,,Dit is wat ik me nu herinner, de rechtbank zal moeten bepalen hoe het zit.”