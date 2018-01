Fries miljoenendorpje richt fonds op voor buren zonder lot

Bestelbus van doorrijder Oss gevonden in Gelderland: 'Ik ben echt zó blij'

17:44 De bestelbus die betrokken is geweest bij de ernstige aanrijding in de nieuwjaarsnacht in Oss, is vandaag aangetroffen in het Gelderse Stroe. Dat laat Antoine van den Bergh, de vader van het slachtoffer, weten aan het Brabants Dagblad. Ook zou de bestuurder zijn opgepakt en bekend hebben, maar dat is nog niet officieel bevestigd.