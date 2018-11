Fries D66-raadslid opgepakt voor handel in hennep en xtc

Het raadslid vormt sinds maart in zijn eentje de D66-fractie in de Friese gemeente. In zijn huis is een hoeveelheid hennepolie aangetroffen, maar dat is volgens de politie niet de reden waarom hij is aangehouden. Hij is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de groep die handelde in drugs. Zijn exacte rol moet blijken uit het onderzoek. Het raadslid zit vast en wordt verhoord.



Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel laat weten geschrokken te zijn van het nieuws. Hij benadrukt dat het raadslid op dit moment verdachte is en dat beslissingen over zijn positie in de eerste plaats bij hem en zijn partij liggen. De burgemeester wacht het werk van politie en justitie af voordat er tot eventuele maatregelen wordt overgegaan.



De politie heeft binnen het onderzoek gisteren in totaal zeven mensen aangehouden. Twee van hen zijn leden van motorclub Hells Angels, meldt Omroep Friesland. Tijdens het onderzoek viel de politie onder meer negen woningen binnen.



Daarbij werd beslag gelegd op 120 hennepstekjes, enkele tientallen henneptoppen en flesjes met hennepolie. Agenten vonden daarnaast honderden xtc-pillen en andere soorten harddrugs. Op twee locaties werden ook hennepkwekerijen ontdekt, die reeds geoogst waren.