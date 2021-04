Fregat Van Speijk uit de vaart wegens ernstig personeelstekort

Kleuter treft gedumpte dode hondjes aan in bos bij Diessen: ‘Absurd en asociaal’

11:43 Mieke Hendrikx was zondag een lekker rondje aan het wandelen in het bos van Annanina’s Rust met het zoontje van haar nicht toen zij plots iets bizars aantroffen. De kleuter liep voor een plasje wat dieper het bos in en zag tot zijn grote schrik twee dode hondjes liggen. ,,Hij schrok behoorlijk. Hoe is dit mogelijk?”