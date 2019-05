Frauderende energieverkoper wordt dit keer zélf slachtoffer

Het slachtoffer is zelf medeverantwoordelijk voor grove fraude bij de verkoop van energie, waarover deze website morgen een groot verhaal brengt. Hij werd zonder zijn medeweten door een andere energieverkoper overgezet naar energieleverancier NLE. Zo kreeg hij te maken met het klachtenproces waar ook andere slachtoffers zich doorheen moeten worstelen. In het artikel dat morgen verschijnt vertelt hij: ,,Ik ben onrechtmatig aangemeld voor een vijfjarig zakelijk contract. Ik weet natuurlijk precies hoe het werkt, dus ik heb gebeld naar de klantenservice.’’ Nadat hij had geklaagd, kreeg de man te horen dat hij een klachtenformulier in moest vullen. Daar hoorde hij niets van. Als hij het contract zou verbreken, wacht een hoge boete. ,,Mijn huurcontract loopt een jaar. Als er straks een andere huurder komt, die geen zakelijke inschrijving heeft, zit ik ermee.’’ Dat terwijl hij door het verlies van zijn baan nu achter een bar staat, in een poging de huur te betalen.

Annulering

Karma? Misschien. Na vragen van deze site doet NLE wat veel energieleveranciers doen, als er publiciteit ontstaat: er worden maatregelen genomen. Het contract wordt nu wél geannuleerd, van de verkopende partij wordt volgens een woordvoerder ‘direct afscheid genomen’. Ook wordt betreurd dat het ondanks ‘zorgvuldige screening en duidelijke afspraken mis is gegaan.’



,,We vinden het heel vervelend om te horen dat, ondanks onze zorgvuldige screening van onze externe partijen, meneer helaas de dupe is geworden van een fraudecase bij een van onze partners. Uiteraard hebben wij direct afscheid genomen van de desbetreffende partij. Het contract is kosteloos geannuleerd.’’



NLE meldt ook gehoor te geven aan de oproep van de Autoriteit Consument en Markt, die wil dat zzp’ers beter worden beschermd. Zij klagen over de zakelijke energiecontracten met strenge voorwaarden die aan hen worden verkocht. ,,In lijn met de oproep van de ACM nemen wij maatregelen om de opzegvergoeding aan te passen tot het bedrag dat wij consumenten in rekening mogen brengen voor ondernemers die voor hun woonhuis energie afnemen en daarmee eerder een particuliere klant zijn.’’