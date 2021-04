Fraude bij inburgeringsexamens met camera’s en oortjes: taalschool verdiende 1,5 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee bestuurders en een medewerker van de Amsterdamse Taalacademie van grootschalige fraude met inburgeringsexamens. Met de fraude zou de taalschool ruim 1,5 miljoen euro hebben opgestreken. Het Functioneel Parket van het OM kwam de zaak op het spoor na een tip van de Dienst Uitvoering Onderwijs, kortweg Duo, die verantwoordelijk is voor de examens.



Immigranten in Nederland moeten binnen drie jaar na aankomst inburgeringsexamen doen, waarna een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd. Ze krijgen voor de lessen een lening van maximaal 10.000 euro. Fraude door taalscholen wordt al jarenlang onderzocht door het Openbaar Ministerie. In totaal zouden zeker 108 personen gebruik hebben gemaakt van de (illegale) diensten die de Amsterdamse taalschool aanbood, zeggen bronnen rond het onderzoek.



Cursisten kregen voordat ze het inburgeringsexamen aflegden een piepkleine en nauwelijks zichtbare camera opgespeld. Ook kregen ze oortjes in. Tijdens het examen werden de beelden, en daarmee de vragen uitgebreid bekeken door iemand buiten de examenzaal. De goede antwoorden werden via een telefoonverbinding door gefluisterd, zodat het examen gehaald kon worden.