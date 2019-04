Het was ongetwijfeld een goedbedoeld advies van de Amerikaanse president Trump. ,,De grote brand in de Notre-Dame is afschuwelijk om te zien. Misschien kunnen blusvliegtuigen helpen om het vuur uit te krijgen. Er moet snel worden gehandeld!’’ twitterde hij, terwijl zo’n vierhonderd brandweermensen met waterslangen sleepten en de belangrijkste kunstschatten uit de vlammenzee probeerden te redden. Lector brandpreventie René Hagen is blij dat de Franse brandweer gewoon het eigen plan heeft getrokken. Want blusvliegtuigen inzetten, zou een heel ‘dwaas idee’ zijn geweest. Ze kunnen weliswaar duizenden liters water meenemen en dat had de vlammen zeker gedoofd, verwacht hij. ,,Maar door het massale gewicht dat naar beneden komt, was het gebouw waarschijnlijk ook bezweken.’’ Daar komt bij dat mikken vanuit een vliegtuig of helikopter moeilijk is. ,,In natuurgebieden is het geen probleem als de waterzak een paar meter naast het doel opengaat. Maar in een stad kan dat desastreus uitpakken’’, zegt Hagen.

Moeilijk

De inzet van blusvliegtuigen was dus geen goed idee om de vlammen te doven. Maar wat wel? De tragiek van de brand in de Notre-Dame is dat een eenmaal uitslaande brand bijna niet te bestrijden is, weet Hagen. Vooral de hoogte maakt het ongelooflijk moeilijk vlammen te doven. De goot begint pas op zo’n zestig meter. ,,Dat haal je niet met ladders.’’



Hoogwerkers komen wel in de buurt. Maar daarvan heb je er heel veel nodig om genoeg water op het dak te kunnen spuiten. ,,Ook dat red je niet.’’



Om een idee te krijgen hoeveel water er nodig is, vergelijkt Hagen de vuurzee in Parijs met de situatie in Scheveningen afgelopen oud en nieuw toen 65 meter hoge torens van pallets in vlammen opgingen. Om die brand uit te krijgen, zouden er zo’n honderd waterkanonnen nodig zijn geweest. De vlammenzee in Parijs was nog groter. ,,De Franse brandweerlieden hebben alles op alles gezet om de twee torens te behouden. Dat is ze gelukt en het beste wat ze in deze situatie hebben kunnen doen.’’



Dat het vuur in het dak begon, lijkt uiteindelijk ook de redding van het gebouw. Vlammen willen altijd omhoog, niet naar beneden. ,,Het dak is weliswaar compleet verwoest en dat is tragisch genoeg. Maar daardoor nam de kans toe dat de muren en de constructie het wel zouden redden. Dat lijkt nu te zijn gebeurd.’’