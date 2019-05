Frans zoekt reddende engel die hem van het fietspad raapte: ‘Ik denk dat ze verpleegster is’

Meat the Victims dreigt met nieuwe stalbezet­ting: ‘gaan door tot einde dierenleed’

18 mei ,,Als er nu niks verandert in Nederland, dan bezetten we nog een keer een stal”, zegt activiste Amber en woordvoerster van Meat the Victims tegen deze krant. Ze bracht tien uur in de Boxtelse stal door om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor wat er, volgens haar, misgaat in varkensstallen in Nederland.