Frans Timmermans wekt woede met uitspraak over klimaatverandering en stormslachtoffer: ‘Quatsch!’

Vanuit Brussel klonk vandaag een opvallend geluid. Tijdens een persconferentie uitte Eurocommissaris Frans Timmermans zijn medeleven aan de nabestaanden van de vrouw die overleed nadat in Haarlem een boom op haar auto was gevallen. „Het heeft allemaal te maken met klimaatverandering”, zei Timmermans „Als we voorbeelden willen van hoe dringend het is, hoeven we slechts naar buiten te kijken.”

‘Nul kennis’

En precies die uitspraak viel totaal verkeerd en wordt aan alle kanten weerlegd. Wouter van Bernebeek van Weerplaza op Twitter: ‘Totale onzin! Windstormen zijn van alle tijden en gedragen zich zeer wispelturig... als de straalstroom even gunstig ligt kun je er toevallig 3 na elkaar hebben en dan weer 5 jaar geen. Uit de statistieken blijkt ook geen enkele toename erin. Jammer dat dit erbij wordt gehaald...’ Hij vervolgt: ‘Er wordt beweerd dat zo’n storm ‘helemaal’ een gevolg van klimaatverandering is en dat slaat nergens op. Eruit gegooid met nul onderbouwing of kennis.’

Helga van Leur: ‘Quatsch!’

Zijn collega Helga van Leur valt Van Bernebeek bij. ‘Met attributieonderzoek zullen uitspraken gedaan kunnen worden in hoeverre dit waarschijnlijker of onwaarschijnlijker is in een warmere wereld. Maar nu roepen dat deze zomerstorm het voorbeeld is van klimaatverandering is, is quatsch!’ Storm Poly is wel de zwaarste zomerstormen ooit gemeten in ons land.

Geen verband tussen klimaatverandering en storm

Volgens Weeronline waren alle randvoorwaarden vandaag precies goed om Poly te laten uitgroeien tot een zeer zware storm. Zoals de straalstroom, een zeer sterke wind op zo’n 10 kilometer hoogte. ‘De trekrichting zorgde ervoor dat het systeem perfect tot ontwikkeling kwam’, legt Weeronline uit. Daarbij trok het systeem lange tijd over de Noordzee waar de wind flink in kracht kon toenemen en zelfs extreem sterk worden. Zo bedroeg de zwaarste windstoot in IJmuiden 146 kilometer per uur, de hoogste ooit gemeten in de zomer.

Ook Weeronline stelt dat er tot op heden geen verband is tussen klimaatverandering en de intensiteit van stormen. Wel warmt de atmosfeer door klimaatverandering meer op, waardoor er meer vocht in de atmosfeer aanwezig is met als gevolg dat buien heftiger zijn.

Door de superstorm Poly was er in Haarlem veel schade door omgevallen bomen aan auto's en huizen.

Kritiek op KNMI

Er was nog meer kritiek. Volgens deskundigen van Buienradar, Weerplaza en Weer.nl had het KNMI dinsdagavond een zwaarder weeralarm dan code geel moeten afkondigen, zodat Nederland beter voorbereid was op de zware storm die woensdagochtend over het noorden en westen van het land raasde. ,,We hebben hier gistermiddag al voor gewaarschuwd en nu blijkt dat er veel te laat is opgeschaald”, zei een weerman van Weer.nl

Niet de eerste keer...

Het is niet de eerste keer dat Timmermans publiekelijk na een ramp een uitglijder maakt. In 2014 zei hij dat een van de slachtoffers van de vliegramp MH17 in Oekraïne was teruggevonden met een zuurstofmasker. Later baalde hij van die uitspraak, want het bleek dat de nabestaanden van de ramp hierdoor waren geconfronteerd met nieuwe informatie voordat ze zelf daarover waren geïnformeerd.

