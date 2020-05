Frank zit in quarantaine: ‘Wij kiezen de langzame baan’

De kleinste had vrijdag opeens besloten dat het genoeg was. Ze waren even voor op de stoep met hun stepjes. En daar ging ze al bijna de straat uit. Waarheen? ,,Ik ga naar school, mama.’’ Het had iets aandoenlijks; je ziet haar als een Annie MG Schmidt-karaktertje zo de hele stad doorjakkeren op haar rode stepje, over alle gevaarlijke kruisingen en langs de hoogte- en dieptepunten van het centrum. Maar vooral stemde het een beetje droevig, natuurlijk. Ze heeft het echt te pakken met school. Haalt de hele dag herinneringen op aan vriendinnetjes, spelen op het schoolplein en hoe leuk en lief de juf is. Zaterdag was ze humeurig, snel boos en van slag. Ik had niet verwacht dat de kleinste, degene die het kortst deel uitmaakt van de maatschappij, haar van ons gezin het meest zou missen. Toen we de zevenjarige vroegen of ze ook zo graag terug wil, kwam ze met een welgemeend: ‘nee hoor’. Het is niet dat zij haar vriendjes en vriendinnen niet mist, maar ze gedijt zeer wel thuis en in de tuin.