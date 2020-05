Frank zit in quarantaine: ‘We gaan de risicovader (zoveel mogelijk) scheiden van zijn gezin’

,,Ja’', zei ze, ,,ik weet niet wanneer.’' Wat ook grappig is, want het gaat er hier in huis al een paar dagen over. Maar als je vijf bent is gisteren geschiedenis en bestaat de wereld verder alleen uit vandaag en morgen. Er rest nog een dikke week, dan gaan ze daadwerkelijk weer naar school. De kogel is door de kerk. We kunnen ze niet eeuwig blijven isoleren. Met een beetje pech duurt het nog twee jaar voor dat Covid-19-vaccin er is. Dat willen we ze niet aandoen. Ze weten het zelf sinds een paar dagen. Je merkt dat er bij hen wat spanning vanaf is nu. Bij ons ook wel een beetje. Maar een nieuwe spanning bouwt op voor de stappen hierna. Want, zoals ik het even later aan de juf uitlegde: ,,We gaan van risico mijden naar het risico zo veel mogelijk beperken.’'