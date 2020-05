Frank zit in quarantaine: Uw koelkast is de spiegel van deze crisistijd

Wilt u even in uw koelkast kijken? Nee, u hoeft niets te pakken. Gewoon goed kijken. Valt u iets op, in vergelijking met pakweg acht weken geleden? Zonder met u mee te kunnen kijken, weet ik bijna zeker dat uw koelkast, net als de onze, een gedaantewisseling heeft ondergaan. Een die interessante conclusies biedt over hoe wij deze crisis doorkomen. Maar even geduld, dat komt verderop.