Gevangenis­me­de­wer­ker slaat agent tegen hoofd tijdens stapavond in Amersfoort

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Nieuwegein is geschorst omdat hij vrijdagnacht mogelijk een klap uitdeelde aan een politieagent in Amersfoort. Tegen drie collega’s, die mogelijk ook betrokken waren bij de vechtpartij, loopt een onderzoek.

20 december