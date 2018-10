Frank Masmeijer morgen voorgeleid

Frank Masmeijer wordt morgen voorgeleid in de rechtbank in Amsterdam. Dan kan hij aangeven of hij mee wil werken aan zijn uitlevering aan België. Ook beslist de officier van justitie of hij in de cel moet blijven.

De voormalig televisiepresentator stond internationaal gesignaleerd na zijn veroordeling vorig jaar in België wegens drugssmokkel. Gisteren werd hij in een hotel in Breda gearresteerd op verzoek van onze zuiderburen.

Als Masmeijer besluit mee te werken aan zijn uitlevering, kan dat binnen tien werkdagen gebeuren. Als hij niet naar België wil, moet een speciale rechter zich over de kwestie buigen. Dat kan zestig tot negentig dagen duren.

Hoger beroep

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De 57-jarige ex-presentator was op vrije voeten en niet bij de uitspraak aanwezig toen de rechtbank bepaalde dat hij terug moest naar de gevangenis. Sindsdien was de Belgische politie naar hem op zoek.