Frank is gevaccineerd: ‘Straks mag ik weer gewoon mijn grote kinderen knuffelen en uit eten’

Ik zal er niet te lang over doorzeuren, maar zo’n vaccin halen na bijna 400 dagen quarantaine, dat is toch wel wat hoor. Maar eerst even iets over een van de meest bizarre berichten van de afgelopen maanden. Zo’n bericht dat je moet uitknippen en achter glas weghangen om je te herinneren aan de alledaagse waanzin van deze coronatijd.

Teletekst had het op de dag dat ik mijn vaccinatieprik haalde. Het stond onder: ‘Explosie op schip Iran in Rode zee’ en ‘Tjeenk Willink: minder dichttimmeren’ (wat op zich ook een fijne beschouwing waard is natuurlijk, maar niet hier). Dat bericht, ik heb er een foto van gemaakt. ‘Knuffelen mag weer in verpleeghuis’. Lees het nog eens. Proef het. Denk aan anderhalf jaar geleden en vraag u af: had ik ooit kunnen voorspellen dat dit nieuws zou zijn in de lente van 2021? De ellende die daar schuil achter gaat. Als we over tien jaar moeten vertellen hoe corona was zullen we dan dit nieuws erbij halen en verhalen hoe in de verpleeghuizen maandenlang niet meer geknuffeld mocht worden. Omdat de mensen daar dood van gingen.

Quote Straks mag ik weer gewoon mijn grote kinderen knuffelen, uit eten met mijn vrouw in een druk restaurant, vrienden zien. Hoe langer je daarover nadenkt, hoe bijzonder­der het wordt

Ik word er een beetje emotioneel van. Maar dat komt misschien omdat die prik me toch een beetje een historisch gevoel geeft. Straks mag ik weer gewoon mijn grote kinderen knuffelen, uit eten met mijn vrouw in een druk restaurant, vrienden zien. Hoe langer je daarover nadenkt, hoe bijzonderder het wordt. Het is nog niet het einde van de ellende, maar wel het begin van het einde. Ik weet, soms rijg ik in ongebreideld enthousiasme in deze stukjes de clichés aan elkaar, maar deze is terecht.

Maar wat ik me ook en vooral realiseer is dat ik nu een bevoorrecht iemand ben. Ik heb niet voorgedrongen, echt niet. Ik was gewoon aan de beurt binnen de risico- en leeftijdsgroep waarin ik zit. Maar ik heb vrienden en familieleden, die ouder en of behoeftiger zijn, die nog niet eens een oproep hebben gekregen. Ik lees over kankerpatiënten, die hun chemo niet kunnen beginnen omdat ze nog niet zijn gevaccineerd. Mantelzorgers die moeten bedelen om een prik. Hoe kan dat? Hoe onrechtvaardig is dat? Als er toch ooit een echt goed onderzoek komt naar ons vaccinatiebeleid...