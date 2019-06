Fran (18) komt niet meer thuis na examenfeest: ‘het was zo'n leuke spontane meid’

Morgen in De Ochtend Show to go: alles over de Elfsteden­zwem­tocht van Maarten van der Weij­den

21:01 Op maandag 24 juni staat De Ochtend Show to go in het teken van de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. De show wordt op locatie gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.