Forse toename van studenten met schurft: ‘Sommige nachten maar 2 uur geslapen’

Sinds oktober 2021 is er een toename van het aantal schurftpatiënten. In de zomervakantie daalde het aantal patiënten en lag het aantal schurftgevallen op hetzelfde niveau als het jaar ervoor. In de zomer zien huisartsen over het algemeen minder zieke mensen. Bovendien zijn dan veel mensen op vakantie, waardoor ze niet naar hun eigen huisarts gaan. Die cijfers worden dan later pas doorgegeven.