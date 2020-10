Forse stijging: afgelopen etmaal 4581 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal van 4581 mensen gehoord dat ze positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Dat is meer dan de 4007 nieuwe gevallen die zondag werden gemeld. Toen werd de grens van 4000 positieve tests voor de eerste keer gepasseerd en dat is nu weer zo. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen.

Het aantal mensen dat is overleden aan Covid-19 is met zeven toegenomen. Dat betekent niet per definitie dat zij het afgelopen etmaal zijn overleden. Deze gegevens komen soms met wat vertraging binnen bij het RIVM. Zondag nam het aantal sterfgevallen met vijf toe.

Er zit een stijgende lijn in de besmettingen. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3471 positieve tests per dag gemeld, tegen 2548 een week eerder.

In de gemeente Rotterdam werden van zondagochtend tot maandagochtend de meeste mensen positief getest op het virus, namelijk 397. In de gemeente Amsterdam nam het aantal gevallen toe met 347, in Den Haag met 268 en in Utrecht met 107.

Maatregelen

Iets meer dan een week geleden gingen in heel het land coronamaatregelen in, en werden de beperkingen in de grote steden aangescherpt. Toen telde Nederland minder dan 3000 positieve tests per dag, inmiddels is dat opgelopen naar meer dan 4500. Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nog deze week nodig om extra maatregelen te nemen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De tekst loopt verder door onder de grafiek.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Storing

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kon vanwege een storing vandaag niet eerder uitsluitsel geven over hoeveel mensen positief zijn getest op het nieuwe coronavirus en hoeveel mensen eraan zijn overleden. Normaal gesproken publiceert het instituut rond 14.15 uur nieuwe cijfers.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte al wel eerder bekend dat ziekenhuizen maandag 892 coronapatiënten behandelen, 82 meer dan op zondag.

Wereldwijd

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ongeveer een op de tien mensen op de wereld al besmet geweest met het coronavirus. Dat betekent dat het werkelijke aantal besmettingen een stuk hoger ligt dan het aantal besmettingen dat nu wereldwijd gemeld is.

,,Onze beste schattingen vertellen ons dat ongeveer 10 procent van de wereldbevolking mogelijk is besmet het virus”, zei Mike Ryan, het hoofd van de noodhulpoperaties van de WHO maandag bij een bijeenkomst in Genève.

Van de 7,8 miljard mensen op de wereld is officieel bij ongeveer 35 miljoen mensen het virus vastgesteld. In werkelijkheid zouden honderden miljoenen mensen besmet zijn (geweest). De WHO-functionaris benadrukte daarbij wel dat dit betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen geen antilichamen heeft en daarmee risico blijft lopen op Covid-19.