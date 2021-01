Forse kritiek van artsen op vaccinbeleid: ‘Dit is niet meer uit te leggen’

Het kan weken of zelfs maanden duren voordat alle bewoners gevaccineerd zijn, zegt bestuurder Trudie Severens van Sevagram, een organisatie van 22 verpleeghuizen in Zuid-Limburg. ,,Je krijgt nu de vervelende situatie dat in de ene kamer iemand woont die al gevaccineerd is, en in de kamer ernaast een bewoner die nog geen idee heeft wanneer hij aan de beurt is.”



De oorzaak ligt in het feit dat in verpleeghuizen twee groepen mensen wonen. Ouderen die vallen onder de instellingsarts krijgen nu al het vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend, maar ouderen die een ‘eigen’ huisarts hebben moeten wachten.