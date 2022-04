Forse celstraffen voor aanslagplegers fruithandel Hedel: 10 jaar voor halfbroer hoofdverdachte

Zeven verdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel moeten jaren de cel in. Yassine A. (21) uit Hilversum is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Anderen kregen straffen van 1,5 tot 8 jaar opgelegd.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachten betrokken waren bij meerdere aanslagen. Ze worden vrijgesproken van poging doodslag, maar het veroorzaken van ontploffingen die anderen in levensgevaar brachten, acht de rechtbank wel bewezen.

Yassine A. wordt gezien als belangrijkste handlanger van hoofdverdachte Ali G., die zelf pas in juni aan de beurt is. De ‘halfbroer van’ moet voor liefst 10 jaar de cel in. De rechtbank ziet hem als uitlokker van de aanslagen. De celstraffen voor de (jonge) mannen die in het najaar van 2020 aanslagen pleegden in Kerkdriel, Tiel, Rosmalen, Breda en Vlijmen lopen uiteen van 1,5 jaar tot 8 jaar.

Bitcoins

Medewerkers van het fruitbedrijf in Hedel worden al sinds 2019 bedreigd. Aanleiding is vermoedelijk de vondst van een partij cocaïne in een van de fruittransporten, waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Het bedrijf ontving daarna dreig-sms’jes waarin 2,5 miljoen euro aan bitcoins werd geëist. De sms-berichten gingen gepaard met een reeks aanslagen met brandbommen op woningen in 2020.

A., die niet bij de uitspraak aanwezig was, heeft volgens de rechtbank adressen van slachtoffers verstrekt aan de uitvoerders en gaf ze explosieven mee. In zijn ouderlijk huis is een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf gevonden, met daarop zijn vingerafdrukken en aantekeningen van zijn halfbroer Ali G. Die had volgens het Openbaar Ministerie de supervisie en gebruikte A. als ‘adjudant’ en ‘doorgeefluik’.

In de afpersingszaak hoorden de zeven verdachten hoorden gezamenlijk gezamenlijk 47,5 jaar celstraf tegen zich eisen. De officieren van justitie hadden hoog ingezet, met celstraffen variërend van 3 tot 9 jaar voor aanslagplegers en andere kopstukken in het afpersingsleger. De rechtbank ging daar niet overal in mee, maar legde toch hoge straffen op.

