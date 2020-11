Fors minder coronabesmettingen en patiënten in het ziekenhuis

Opnieuw ‘veel te druk’ in Brabantse natuurge­bie­den: ‘Zoek het eens dichter bij huis’

15:03 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Het was dit weekend weer druk in de Brabantse natuurgebieden. ‘Veel te druk zelfs.’ Daarvoor waarschuwde Visit Brabant via Twitter en via haar website. Daarbij klonk ook weer het advies aan Brabanders om een kijkje te gaan nemen bij andere gebieden waar het nog wel rustig is.