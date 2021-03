Fors meer mensen besmet met papegaaienziekte

Oost-Nederland

Aanvankelijk raakten vooral mensen besmet die in het oosten van het land wonen. Later breidde dit uit naar andere regio’s in het midden en zuiden van Nederland. Even werd gedacht dat een grote vogelmarkt in Zwolle de oorzaak was van de besmettingen, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er niet één gemeenschappelijke specifieke bron vastgesteld voor de uitbraak. ,,Wel bleken veel patiënten contact met wilde vogels en hun uitwerpselen te hebben gehad in de vier weken voor de eerste ziektedag”, aldus het instituut.