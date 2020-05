Fonds voor zorgverleners: ‘Zij zijn er nu voor jou. Wees er voor hen als het misgaat’

Het is zondag 22 maart als de Hilversumse wervelkolomchirurg Sander Muijs (39) de operatiekamer betreedt voor zijn eerste operatie op een van corona verdachte patiënt. ,,Een spoedoperatie aan de wervelkolom, die los staat van corona. Maar vanwege de verdenking wel met beschermende jassen, mondkapjes en mutsen op. We zijn gewend om ingepakt op de OK te staan. We opereren ook mensen met hiv. Alleen deze nieuwe strenge regels geven toch een bepaalde spanning. De operatie verloopt goed, maar in het operatieteam merk ik onrust. Daarna raken we met elkaar in gesprek. Een operatieassistent - die al iets ouder is en astma heeft - zei me: Wat nou als mij iets overkomt? Wie zorgt er dan voor mijn gezin?’’