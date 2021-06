FNV wil einde aan onbeveiligde spoorwegovergangen na dodelijk ongeluk: ‘Dit moet stoppen’

Zorgen om zwemvaar­dig­heid van tienduizen­den kinderen: ‘Een jaar lang amper gezwommen’

4 juni Er zijn twijfels over de zwemvaardigheid van jonge kinderen. Zij konden vanwege de lockdown lange tijd niet zwemmen, waardoor hun diploma minder waard is. En dat is reden tot zorg. Zeker nu het mooie weer is aangebroken en de zwembaden zaterdag weer openen.