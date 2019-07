FNV: Picnic ontslaat klagend personeel

Reactie Picnic: ‘Stemmingmakerij’

Picnic voelt zich zwart gemaakt door vakbond FNV. De Amsterdamse internetsupermarkt ontkent met klem dat het personeel aan de kant schuift, omdat ze zich inzetten voor de bond. ,,Ze beseffen dat ze de rechtszaak die ze hebben aangespannen niet kunnen winnen.’’



Topman Michiel Muller van Picnic ontkent met klem dat de runner niet meer wordt opgeroepen vanwege zijn vakbondswerk. ,,Daar heeft dit niets mee te maken en dat weet hij ook. Er is een gesprek geweest, waarin de reden aan hem is uitgelegd. Als dat niet duidelijk was, dan willen we het graag nog eens vertellen. Met zijn vakbondsactiviteiten heeft dit niks te maken.’’



Vanwege de privacyregels waaraan werkgevers zich moeten houden, kan hij niet ingaan op de reden voor de maatregel. ,,De vakbond weet ook dat wij niks kunnen zeggen en zij van alles kunnen beweren. Dit is totale onzin en totaal uit zijn verband gerukt. Als we besluiten mensen niet meer op te roepen, dan doen we dat heel zorgvuldig. Het is in deze arbeidsmarkt al moeilijk genoeg mensen te vinden.’’



,,In het algemeen nemen we zo wel vaker afscheid van mensen’’, zegt Muller, die in het buitenland zit. ,,Soms omdat ze niet in het team passen, soms omdat ze zich niet aan de regels houden. Maar dat zijn uitzonderingen. Het is onzin wat FNV suggereert dat onze runners massaal ontevreden zijn. Kijk in onze appgroepen, kijk naar de werknemersonderzoeken die we doen. Het gros van de mensen werkt met plezier bij ons. De bond heeft een paar man actief in het bedrijf; dat is geen maatstaf.’’



Volgens Muller wil FNV Picnic verder onder druk zetten in aanloop naar de rechtszaak die de bond heeft aangespannen, die na de zomer dient. ,,Gisteren verkondigen ze allemaal onwaarheden over de arbeidsomstandigheden in Rotterdam, vandaag is het weer Amsterdam. Ze beseffen dat ze de rechtszaak niet kunnen winnen, dus proberen ze ons zwart te maken.’’