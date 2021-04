FNV en VNO-NCW eisen duidelijkheid van politiek over coronasteun

Alle politieke partijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s een lastenstijging voor werkgevers ingeboekt. De sociale partners komen hier nu tegen in verzet: hogere lasten zorgen voor minder investeringen en kosten werkgelegenheid, menen zij. Volgens VNO-NCW is er nu al een investeringsachterstand van 47 miljard euro tot het eind van de komende kabinetsperiode. ,,Lastenverzwaringen belemmeren het herstel”, stelt Thijssen, die verder wil dat bedrijven tien jaar de tijd krijgen om hun belastingschuld af te betalen. Ook Elzinga is bang dat door hogere lasten het ‘herstel in de knop wordt geknakt’.