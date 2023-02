Floriadeflop is volgens critici en klokkenluiders nog veel groter: ‘We moeten hier nu mee stoppen’

De Floriade in Almere zou nog veel meer hebben gekost dan tot nu is voorgespiegeld. Dat het bloemenfestijn faliekant mislukte, lag volgens critici bovendien niet aan de coronanasleep, maar aan slechte planning, marketing en struisvogelgedrag van de politiek.

In een eindrapportage over het mislukte tuiniersfestijn stellen critici en klokkenluiders dat in plaats van de circa 100 miljoen euro verlies die tot nu de ronde doet, het evenement bijna 212 miljoen euro heeft gekost. Daar staan hoogstens 36 miljoen inkomsten tegenover.

De gemeente Almere komt in maart met haar eindafrekening. Maar volgens de woordvoerder van de groep Floriadecritici, Hans van Driem, wordt dat ‘een kwestie van balletje-balletje met kostenposten’. Al eerder legde de Floriadedirectie de schuld voor de mislukking bij corona, negatieve mediaberichten en kritische politici. ,,Het is schandalig hoe politici nu proberen anderen de schuld te geven en covid gebruiken om extra subsidies los te krijgen bij provincie en het Rijk, om de Floriadetekorten te dekken.”

Pretpark

Van Driem is niet zomaar iemand in Floriadeland. Hij was in 1992 verantwoordelijk voor de Floriade in Zoetermeer en zette vervolgens pretpark Walibi Flevo (nu Walibi Holland) op. Ook was hij jarenlang directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).

De groep die hij vertegenwoordigt, waarvan de leden bekend zijn bij deze krant, bestaat onder meer uit mensen uit de amusements- en pretparkwereld, en mensen die betrokken waren bij de voorbereidingen van ‘financieel drama’ Floriade 2022, of vorige Floriade-edities.

Ze zijn al sinds 2014, toen de Floriadeplannen vaste vorm kregen, kritisch op het evenement. Immers, de editie in Venlo (2012) was ook een financieel debacle en die in Haarlemmermeer (2002) kende eveneens geldproblemen. Van Driem: “Na elke Floriade, ook die in Zoetermeer, is nooit de waarheid verteld over wat er misging. Het was altijd de waarheid van de politiek, niet van de werkelijkheid.”

Volgens de organisatie en de gemeente Almere mislukte de Floriade vooral door de nasleep van corona . In plaats van de voorspelde 2,3 miljoen bezoekers (later bijgesteld naar 2 miljoen), kwamen er maar 685.000. ,,De officiële voorspelling was al veel te hoog,” zegt Van Driem. “Wij schatten het vooraf op 1,5 miljoen. Maar we zaten er nog de helft naast.”

Godsgeschenk

Corona is volgens de groep een godsgeschenk voor de falende Floriade geweest, waarmee alle blunders konden worden weggespoeld. Een behoorlijk slecht argument ook, betogen ze. Immers, bij de opening op 13 april 2022 was van coronabeperkingen geen sprake meer. En uit cijfers van het CBS en toerismebureau NBTC blijkt dat het aantal buitenlandse toeristen en binnenlandse bezoekers alweer bijna op het niveau van 2019 was.

,,Kijk naar de Keukenhof,” zegt Van Driem. ,,Die trok vorig jaar 1,1 miljoen bezoekers, vanwege de nasleep van corona 15 procent minder dan in 2019. Dan had de Floriade volgens de officiële cijfers op 2 miljoen bezoekers moeten uitkomen, en volgens onze inschatting op 1,3 miljoen.”

,,Corona is simpelweg geen verklaring voor het debacle. Een attractie als Dierenpark Amersfoort haalde vorig jaar, met 800.000 bezoekers, meer dan de hele Floriade. Waarom lukt het hen wel?”

Volledig scherm Bezoekers op de Floriade Expo afgelopen zomer. © ANP / ANP

Werkelijke oorzaak

Volgens de groep is een combinatie van jarenlange zelfoverschatting door gemeente en organisatie, financieel wanbeleid, organisatorische chaos — het evenement versleet zeven directeuren — marketingflaters en ontwerpblunders, de werkelijke oorzaak van de Floriadeflop. Zaken die lang van tevoren werden aangekaart, maar steevast werden weggewuifd.

Zo liet de gemeente twee keer de kans lopen om te stoppen: in 2015 na een rapport van accountant PWC over de grote financiële risico’s, en in 2020 toen corona uitbrak. ,,Maar het viel politiek niet te verkopen dat het veel duurder kon worden. Dan zou het hele project niet doorgaan. Opeenvolgende colleges hebben bewust gekozen om de werkelijke cijfers onder tafel te houden.” Uiteindelijk viel zomer 2022, na de zoveelste kostenoverschrijding, het Almeerse college alsnog.

De uitgangspunten waren volgens Van Driem niet eens zo slecht, maar liep de uitvoering vanaf het begin spaak op onkunde. “In Almere gebruikten ze een bestaand bos en park, dat was goed bedacht. Alleen was het onvergeeflijk dat het terrein werd doorsneden door snelweg A6, en bovendien uit allerlei eilanden bestond waardoor de investeringen in infrastructuur veel te groot werden.”

Verkeerd ontwerp

Maar ere wie ere toekomt: volgens de groep kon de buitententoonstelling ‘ermee door’, alhoewel er door mismanagement zeker in de eerste weken veel zaken misliepen. ,,Alleen was het ontwerp verkeerd.”

Terwijl bij eerdere Floriades kennis uit de pretparkwereld werd ingehuurd — de 2012-editie werd notabene geleid door een oud-directeur van De Efteling — was het ontwerp in Almere in handen van stedenbouwkundigen en architecten van MVRDV (een afkorting van de achternamen van architecten Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries).

,,Een stedenbouwkundige trekt lange rechte wegen, dat is goed voor de doorstroming. Een themaparkontwerper tekent bochten, verrassende paadjes, doorkijkjes met telkens weer iets nieuws. Hier kon je op een kilometer afstand al zien waar je heen ging. Er lag 20 kilometer aan wandelpaden, geen bezoeker die dat allemaal afloopt,” aldus de voormalige Floriadetopman.

Bovendien is de buitententoonstelling volgens Van Driem hoogstens additioneel. ,,Het hart van de Floriade is de enorme hal vol bloemen. Die ontbrak in Almere vrijwel geheel.” Dat kwam omdat de tuinbouwsector het liet afweten.

,,In 2012 waren grote spelers uit de tuinderwereld al terughoudend. In Almere lag de animo nog 50 procent lager. De snijbloemensector heeft geen geloof meer in een Floriade.” Die stak zijn geld liever in bloemenattractie Floriworld in Aalsmeer, die pal in coronatijd opende en die mede daarom onlangs failliet ging.

Souvenirwinkel

Ook de paviljoens met deeltentoonstellingen flopten. Van de 33 paviljoens vindt Van Driem er drie goed. ,,Japan, Duitsland en het paviljoen van Flevoland. Door de andere liep je zonder te weten wat je zag. Dat van Thailand was een soort vakantiebeurs met een orchidee en een filmpje. Dat van India een souvenirwinkel. Daar betalen mensen geen 29 euro toegang voor.”

Volgens de Floriade-organisatie en de overkoepelende Nederlandse Tuinbouwraad is er altijd een plek voor de Floriade. Maar volgens de oud-directeur is het idee van een land- en tuinbouwtentoonstelling hopeloos achterhaald. ,,Dat werkte tot de jaren negentig goed, maar is ingehaald door de technologie. Mensen hebben voldoende afleiding.”

,,We willen voorkomen dat door het verspreiden van misinformatie er in 2032 weer een gemeente intrapt. We moeten hier nu mee stoppen. Punt. Er zijn belangrijker dingen om met belastinggeld te doen, zoals de jeugdzorg of huizenbouw.”

211,6 miljoen euro Vorig jaar zomer becijferde Almere de kosten voor de Floriade op 94 miljoen euro, een bedrag dat volgens de groep vanwege de voortdenderende inflatie inmiddels is opgelopen tot boven de 100 miljoen. Daar komt nog zeker 40 miljoen euro aan gemeentekosten bij. Maar in werkelijkheid liggen die nog 13 miljoen hoger, volgens de groep critici en klokkenluiders, omdat kosten voor het uitkopen van een camping, jachthaven en zeilschool en aanlegkosten van een geluidswal en een parkeerterrein zijn weggeboekt naar andere posten. Ook zouden 49 miljoen euro ontwikkelkosten voor nieuwbouwwijk Hortus, die op het weidse Floriadeterrein moet komen, eigenlijk moeten worden meegerekend omdat die onlosmakelijk verweven zijn met de Floriade. In totaal komt de kostenpost daarmee op 154 miljoen. Maar de maatschappelijke kosten liggen volgens de groep nog veel hoger. Doordat, naast exploitatiesubsidies, overheden als Flevoland, Almere en Amsterdam ook geld staken in eigen paviljoens — in totaal 12 miljoen euro. Dat onlangs het door de provincie betaalde Flevoland Paviljoen is verkocht aan een hogeschool, zou het vestzak-broekzak met subsidiegelden nog meer vergroten. Uiteindelijk komt de groep daarmee uit op een kostenpost van 211,6 miljoen euro. Daar staat slechts 36 miljoen aan inkomsten tegenover, waaronder maar 10 miljoen uit kaartverkoop. De resterende 26 miljoen bestaat uit subsidies van provincie en Rijk waarvan het volgens de groep discutabel is dat deze als inkomsten zijn geboekt.

We vroegen vorige zomer aan inwoners van Almere hoe zij zelf denken over de Floriade: