Floor kreeg op haar 20ste kanker: ‘In mijn ziekte ben ik eenzaam’

Ze had nooit iets gehad. „Nooit een bloedneus, nooit griep, ik heb nooit iets gebroken.” En toen kreeg Floor van Liemt te horen: longkanker met uitzaaiingen. En: ‘We kunnen niets meer voor je doen.’ Maar een jaar later is ze er nog. Blakend. „Het is ook nog niet einde verhaal.”

Floor van Liemt (21) werd ziek. Ruim een jaar geleden. Iets met haar longen. De bekende route van onderzoek naar onderzoek. Eindigend aan de desk van een arts die haar niet aan durfde te kijken. Longkanker met uitzaaiingen. Met daar achteraan de mededeling: 'We kunnen niets meer voor je doen'. „Terwijl je op mijn leeftijd niet eens longkanker kunt krijgen."



Haar ‘geval’ was zo uitzonderlijk dat doktoren haar een witte raaf noemden. Witte raaf werd de titel van het boek dat Floor van Liemt schreef. In een van de woedende passages klaagt ze dat ze aan ‘een kettingrokersziekte’ lijdt. Maar ze heeft het niet door roken. De kanker werd veroorzaakt door genmutatie.



Ze is er nog, Floor van Liemt, en hoe. Blakend, goedgemutst en bedachtzaam zit de Deldense aan de muntthee in Enschede.

De clichévraag ligt hier voor de hand: hoe is het met je?

„Het gaat goed met me. Ik studeer – weer. Kunstgeschiedenis nu, ik moest er even weer inkomen. Rechten heb ik bijna klaar, maar ik wil nu eerst een leuke studie doen. Ik moet wel meer op mijn gezondheid letten dan een gemiddelde 21-jarige, maar ik houd het goed vol. Ik ben aan een revolutionaire medicatie. Het kostte maanden om daar aan te wennen, fysiek. Het is niet niks wat je in je lichaam stopt. Dan heb ik het vooral over vermoeidheid. Ik zorg dat ik goed slaap, ik eet goed. Ik ga ook wel eens uit. Dat moet je ook blijven doen, dat is belangrijk als je jong bent.”

Ook in je boek vier je het leven waar je kunt.

„Nou ja, daar ben ik altijd goed in geweest. Nu nog meer, denk ik. Ik zorg dat ik dingen doe waar ik heel vrolijk van word.”



Hoe noem jij het wat jou overkomen is?

„Extreme pech, extreme pech. Zo uniek, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Gewoon dikke pech.”



Verbaast het je dat er nog zit?

„Ja, want aanvankelijk – en ik voelde me zo slecht toen! – kreeg ik te horen dat het snel zou gaan. Dat voelde ik ook wel, ik voelde hoe zwak ik was. Als je jong bent, delen de cellen heel snel en longkanker is al een van de meest agressieve vormen van kanker. Ik heb echt het gevoel dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Het is ook nog niet einde verhaal.”

In beide opzichten, bedoel je.

„Het is niet zo dat ik safe ben. Ik ben nog steeds patiënt, al voel ik me niet zo en zie ik er niet zo uit.”

Nee, blakend.

„Ja, en dat is heel gek natuurlijk. Dat is het revolutionaire aan de medicatie. Die was er een paar jaar geleden nog niet. Toen zou ik het nooit hebben gered. Nu wel, maar we weten niet wat het betekent voor de toekomst. Met deze medicatie zullen er mensen zijn die het redden en anderen net niet. Ik weet niet waar ik bij hoor.”

Je hele leven op de kop. Woede, verdriet, ongeloof, onmacht.

„Leeftijdsgenoten zijn er helemaal niet mee bezig en ik moet wel. Ik neem het maar zoals het komt. Soms doe ik alsof het er niet is. Er zijn ook periodes die voorbijgaan dat ik er niks bij voel. Soms voel ik groot verdriet, soms die woede. Je hebt gewoon het antwoord niet. En je kunt niet op iemand boos worden, want er is niemand die het jou heeft aangedaan. Ik heb het mezelf ook niet aangedaan. Toch zit je met een woede, maar waar moet je ermee naartoe?”

En eenzaamheid.

„Juist toen ik zo ziek werd, kreeg ik alle liefde en aandacht in de wereld. Wat dat betreft voelde ik me helemaal niet eenzaam. Ik heb heel fijne familie en vrienden. Maar in je ziekte ben je wel eenzaam. Daar zit toch een stuk verdriet, dat ook mensen die dicht bij je staan niet van je weg kunnen nemen. Je bent uiteindelijk wel alleen. Het is míjn ziekte.”

Je had van mensen afscheid genomen?

„Ik had een paar maal het idee: het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat we elkaar zien. Dus, ja. Maar ik had zelf ook het gevoel: het is bijna klaar. Toen ik het hoorde, was ik er erg slecht aan toe. Ik moest nog allerlei dingen, vond ik. Krijg ik daar wel de tijd voor? Een feest, dat soort dingetjes. Toen ging het zo snel achteruit dat ik daar de energie al niet meer voor had. Ik dacht: oké, het is goed zo, het gaat niet meer. Gelukkig begon ik me weer wat beter te voelen. Dan ga je in de overlevingsmodus. Beter worden werd een soort kick. Toen had ik al snel weer hoop.”

Als er zo iets heftigs gebeurt, weten ook de andere mensen vaak niet hoe ermee om te gaan.

„Je moet opnieuw uitvinden hoe je je moet verhouden tot elkaar. Ik was de gezellige vriendin Floor. Op een bepaalde manier was ik dat nog steeds, maar ik was ook ineens patiënt. Daar komt bij dat kanker iets is waar mensen ongelooflijk van schrikken. Alleen het woord al. Als je zegt dat je heel ernstig ziek bent, is het al anders. Als ik mensen voor het eerst weer zag, hing er een sfeer die doorbroken moest worden. Ik moest laten zien dat ik ook nog mezelf was. Ik liep steeds een stap vooruit. Ik had ontzettend verdriet, maar mijn shock was al minder. Als anderen het voor het eerst hoorden, gingen zij huilen en moest ik ze troosten. Ik vond het vervelend dat alles zo beladen werd. Niemand durfde nog een grapje tegen mij te maken.”

Van haar moeder kreeg Floor van Liemt een notitieblok. Om haar gevoelens van zich af te schrijven. „Bij het begin van het herstel ben ik gaan praten met een psychologe in Amsterdam. Mijn vader bracht me ernaartoe en haalde me weer op. Dat alleen was al heel intensief, maar het moest gewoon. Als ik bij mijn ouders in Delden was, durfde ik niet zo goed verdrietig te zijn, want dan werden zij heel verdrietig. Het was fijn om bij iemand te zijn bij wie dat wel kon.”

Ze stuurde wat ze opgeschreven had naar de psychologe, die het weer liet lezen aan een vriendin die bij NRC Handelsblad werkt. Zo werd Floor van Liemt columniste. Het werd de basis van haar boek.

Heb je het gevoel dat je in geleende tijd leeft?

„De medicatie die ik nu slik is in principe levensverlengend. Er is een reële kans dat ik heel oud kan worden. Als ik voor deze medicatie immuun zou worden, zijn er nog wel opties. Eigenlijk is het zo dat ik hiermee extra tijd koop. Het zou kunnen zijn dat ik hiermee de periode kan overbruggen en dat ik dan safe ben. Maar het kan ook zijn, als ik nog meer pech heb, dat ik het niet red. Ik heb de zekerheid niet. De artsen kunnen er niets over zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik terminaal ben, ik kan ook niet zeggen dat ik genezen ben. Ik weet het niet.”