Flinke plensbuien en onweer in pinksterweekend, KNMI waarschuwt voor wateroverlast

Met video Wordt Chicco (20) nieuwste volkszan­ger met Haagse mat? ‘Dat kom je niet vaak tegen’

Hij was vorig jaar al even op televisie en op deze site te zien met zijn Haagse mat. Vandaag toont de 20-jarige Chicco van de Luijtgaarden uit Rijswijk voor het eerst zijn zangkunsten in de nieuwe talentshow De Hollandse Nieuwe op SBS6. Eén ding is zeker: die mat, die blijft.

4 juni