Flink wat zon en aangename temperaturen tijdens paasweekend

We gaan een zonnig paasweekend tegemoet. Het blijft waarschijnlijk overal droog en er is flink wat zon. Ook de temperaturen zijn aangenaam.

De middagtemperatuur ligt zaterdag en zondag tussen de 15 en 19 graden en er waait een matige wind. ,,In de achtertuin vol in de zon zal de temperatuur ongetwijfeld nog wat hogere waarden aangeven", vermoedt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

In de nacht van zaterdag op zondag is een prachtige volle maan te zien. ,,De volle maan van april wordt ook wel de roze maan of de melkmaan genoemd", legt Klaassen uit. ,,Overigens kan de temperatuur dan flink onderuit gaan. Mocht je een kampeerweekendje hebben dan zijn warme sokken en een warme slaapzak geen overbodige luxe. De temperatuur kan in de buitengebieden dalen tot iets boven het vriespunt.”

Tweede paasdag ook veel zon

Wat het weer op tweede paasdag zou gaan doen, was eerder deze week nog wat onzeker. Er leek een kleine kans op een bui. Inmiddels is die onzekerheid verdwenen en kunnen we ook dan van een mooie zonnige dag genieten.

Door de oostenwind kun je dit paasweekend wel regionaal een brandlucht ruiken. Dit heeft te maken met de paasvuren die in ons land en in Duitsland worden aangestoken. Deze vuren zijn vaak zo groot dat de rook kilometers ver te ruiken is. Het RIVM waarschuwt zelfs voor smog. De vuren zorgen voor een hoge concentratie fijnstof in de atmosfeer en daarmee voor een slechte luchtkwaliteit.

Veel boompollen

Met het warmere weer en de oostenwind komen er ook weer meer pollen in de lucht. Met name boompollen van de berk zorgen bij veel mensen voor hooikoortsachtige klachten.

