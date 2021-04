Flink meer besmettingen dan vorige week, instroom ziekenhuizen op hoogste punt van 2021

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus, is de afgelopen week verder gegroeid naar 53.981. Dat is het hoogste punt sinds de week van nieuwjaar, en 5 procent meer dan vorige week. Ook in de ziekenhuizen blijft de druk er vol op staan. Vakbonden ageren daarom tegen de versoepelingen die het kabinet vanavond aankondigt.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen laat een ongunstige ontwikkeling zien. Het waren er afgelopen etmaal 327, het hoogste aantal sinds eind vorig jaar. De totale bezetting in de ziekenhuizen bedraagt nu 2653 coronabedden. Dat zijn er 109 meer dan maandag. Op dinsdag is overigens wel vaker een forse toename te zien. De toename komt op de dag dat het kabinet een persconferentie houdt waarin vermoedelijk versoepelingen worden aangekondigd.

Gemiddeld werden de afgelopen week 51 coronapatiënten per dag op de ic opgenomen. Dat zijn er meer dan de week daarvoor, toen het er gemiddeld 48 per dag waren. Een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding noemt de nieuwe piek een ‘uitschieter’. ,,Dat is heel vervelend. Laten we hopen dat het bij een uitschieter blijft."

Het kabinet speelt door nu te versoepelen ‘Russisch roulette’ met de ziekenhuiszorg. Dat stellen vakbond FNV Zorg & Welzijn. Ook volgens beroepsorganisatie NU’91 komen de versoepelingen te vroeg. ,,Het is volle bak in de ziekenhuizen, er is een hoog ziekteverzuim en operatiekamers zijn gesloten omdat medewerkers meehelpen op de intensive cares. Het beleid is nog steeds: alle hens aan dek.” Ze snapt dat de samenleving snakt naar versoepelingen. ,,Maar ik vraag me af hoe blij mensen straks zijn als ze voor een gesloten ziekenhuisdeur staan.”

Ook beroepsorganisatie NU’91 maakt zich zorgen. ,,Iedereen wil versoepelen, wij ook. Maar dat kan alleen als het niet leidt tot meer ziekenhuisopnames”, zegt een woordvoerder. Dat is met de versoepelingen zoals ze nu op tafel liggen alleen mogelijk als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, zegt hij. ,,En dat is een utopie. Deze versoepelingen komen dus nog echt te vroeg.”

Opnieuw gingen afgelopen week bijna een half miljoen Nederlanders naar de teststraat. In de leeftijdsgroepen tot 60 jaar stijgt het aantal besmettingen nog steeds zichtbaar. Bij zestigers en zeventigers is een stabilisatie waarneembaar. Boven de tachtig neemt het aantal besmettingen juist iets af.

Voor het eerst sinds februari is meer dan 10 procent van de testen positief. Het ging van 9,6 naar 10,1 procent. Een aantal weken geleden lag het percentage positieve testen nog tussen de 7 en 8 procent. Het meest recente reproductiegetal, dat van 5 april, is 1,06. Dat is een stijging ten opzichte van een week daarvoor, toen het getal rond de 1 lag. Nederland telt nu ruim 162.000 besmettelijke personen.

Opvallend is de situatie in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Daar testten per 100.000 inwoners ongeveer 500 mensen positief op het coronavirus. Daarmee staat het ver boven de andere regio's, de volgende is Brabant-Noord met ongeveer 400 besmettingen per 100.000 inwoners.

Opvallend is dat ondanks de vaccinatie-inspanningen nog steeds veel mensen van boven de zestig en zeventig besmet raken. Het aantal besmette zeventigers daalde heel licht, van 2571 naar 2506. Bij zestigers ging het aantal mensen dat positief testte van 4510 naar 4539. Het aantal besmette vijftigers steeg van 8156 naar 8544. De leeftijdsgroep 50-80 is de groep die veruit de grootste kans loopt om op de ic terecht te komen.