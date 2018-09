Flink aanpoten voor Fokke & Sukke

John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol moeten flink aanpoten om in een dag zo'n zestig cartoons te maken. ,,Alles moet last-minute. Normaal hebben we zeker een uur nodig per cartoon, maar dat kan nu natuurlijk niet'', vertelt Van Tol, de tekenaar van het stel vrienden.



De drie verzonnen Fokke & Sukke tijdens hun studententijd in 1993. De eerste tekening maakten ze voor studentenblad Propria Cures. Dat 25 jaar later nog steeds zes dagen per week een Fokke & Sukke in NRC verschijnt, hadden de mannen nooit kunnen bedenken. ,,We dachten toen: we maken er nog één of twee extra'', zegt Van Tol. Hij schat in dat hij er inmiddels al zo'n 24.000 heeft getekend. ,,Het was nooit de bedoeling om cartoonist te worden.''