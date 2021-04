Fleur (6) kwam onder grasmaaier terecht: ‘Het blijft altijd spoken’

Hoe anders is de situatie op de dag van het ongeluk. V. wordt verzocht het gemeentelijk grasveld met kabelbaan te maaien. Een plek waar leerlingen van de nabijgelegen basisschool Villa Nova in de pauze ook mogen spelen onder toeziend oog van leerkrachten.



Als V. begint, ziet hij kinderen lopen. Een meisje in een knalroze jasje huppelt zelfs achter de maaier aan. Het voelt niet goed, zegt hij tegen de rechter. Hij besluit naar een rustiger deel te gaan, ‘de bult’ bij de kabelbaan. Maar ook daar is op zeker moment weer een groepje kinderen.



Hij toetert en gebaart dat ze weg moeten gaan. Dat doen ze. V. zet de maaier in de achteruit en kijkt over zijn schouder terwijl hij begint te rijden. Dan ziet hij Fleur als het ware door de lucht zweven. Hij remt, maar trapt door de rem heen. Bij de tweede poging staat de maaier wel stil. V. ziet Fleur onder zijn machine liggen en schiet vol in de paniek. ,,Ik zat op mijn knieën, trok het gras uit de grond en zat te krijsen.” Dan herpakt hij zich, belt 112 en begint met reanimeren, wat hij als EHBO-vrijwilliger heeft geleerd.



Fleur overlijdt vijf dagen later in het ziekenhuis en V. gaat door een diep dal. Inmiddels gaat het wat beter, maar: ,,Het blijft altijd spoken.” Of hij zich schuldig voelt, vraagt de rechter. ,,Deels niet, deels wel. Ik voel me schuldig tegenover de ouders. Ik was de bestuurder en ik draag die verantwoordelijkheid met me mee. Ik had als de sodemieter weg moeten gaan toen die kinderen kwamen.”