'Fiscus zette kinderopvangtoeslag stop op basis van achterhaalde informatie’

De fiscus heeft altijd gemeld dat ‘signalen’ van de GGD in 2013 over fraude aanleiding waren voor een onderzoek naar het gastouderbureau dat centraal staat in deze zaak: Dadim uit Eindhoven. Alle betrokken GGD’s laten echter weten dat nieuwe inspecties al in 2012 juist ‘positieve bevindingen’ lieten zien. Die informatie is in het dossier van de Belastingdienst achterwege gelaten.