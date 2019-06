FIOD valt zes panden binnen om accijnsfraude met 25 miljoen liter bier

De drank zou vanuit een aantal depots in Frankrijk op papier zijn geëxporteerd naar Nederland. Dan zou er in Nederland accijns moeten worden betaald over het bier, maar dat is nooit gebeurd. De FIOD vermoedt dat het bier naar een ander land is vervoerd en dat nergens accijns is betaald.



In negen maanden tijd zouden op die manier duizend vrachtwagens met ongeveer 25 miljoen liter bier zijn vervoerd. Als die drank wel op de Nederlandse markt was verhandeld, dan zou er voor 9,5 miljoen euro aan accijns over moeten zijn betaald.



De FIOD is het onderzoek gestart na een signaal van de douane. De huiszoekingen vonden plaats in woningen in Limburg en een bedrijfspand en woning in de buurt van de Duitse stad Duisburg. Hierbij is beslag gelegd op administratie, computers en telefoons. Er is niemand aangehouden.