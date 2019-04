FIOD rolt illegale sigarettenfabrieken op: elf aanhoudingen en duizenden kilo's tabak vernietigd

Politie: te weinig materiaal voor betere forensi­sche analyse kofferlijk

16:28 De romp die in januari werd gevonden in een koffer in het IJ in Amsterdam behoort toe aan de 52-jarige kapster Miranda Zitman, en niet aan een vrouw van 20 tot 36 jaar oud. Dat vermoeden bracht de politie eerder naar buiten. Achteraf gezien had de politie niet genoeg informatie om een echt betrouwbare analyse over de herkomst van het lichaam te kunnen maken.