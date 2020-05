Fiod-baas weg om toeslagenaffaire bij Financiën

Dat bevestigen bronnen na berichtgeving hierover van Follow the Money. De topambtenaar werkte tijdens de affaire – waarbij vele honderden ouders die kinderopvangtoeslag kregen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld – op de afdeling Toeslagen. Van der Vlist stelt in de mail dat hij geen betrokkenheid, wetenschap en directe verantwoordelijkheid heeft gehad bij de behandeling van toeslagen. Wel was hij betrokken bij de strafrechtelijke aanpak van toeslagen met een rechterlijke toets, waar bij zijn weten geen discussie over is.



Door de harde fraudeaanpak die de Belastingdienst enkele jaren terug hanteerde, kwamen veel gedupeerden in grote financiële problemen. Toenmalig staatssecretaris Menno Snel trad eind vorig jaar af wegens de affaire. Zijn opvolger, staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen), kondigde dinsdag al aan dat het ministerie hangende het onderzoek ‘interne maatregelen’ zou nemen. Zij wilde daar verder niets over zeggen.