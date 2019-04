Financiële problemen voor drukker Libelle en Donald Duck

Roto Smeets is onder meer actief in Deventer en Weert en is ook het bedrijf achter Senefelder Misset in Doetinchem. Volgens het moederbedrijf CMG liggen uitdagende marktomstandigheden in de Europese grafische industrie ten grondslag aan de surseance. De leiding van het bedrijf onderzoekt een mogelijke reorganisatie van de onderneming.



Ten tijde van de surseance blijven de drukkerijen gewoon operationeel. De marketingtak in Amstelveen valt buiten de regeling. Ook activiteiten in België, Oostenrijk, Spanje en Hongarije zijn geen onderdeel van het uitstel van betaling. Bij Roto Smeets Group werken circa 800 medewerkers.



Vakbond FNV laat weten zich in te zetten voor behoud van zo veel mogelijk banen en wil met het bedrijf in gesprek. "De FNV heeft via een persbericht van het bedrijf de aanvraag voor uitstel van betaling moeten vernemen, maar rechtstreeks hebben wij geen informatie ontvangen. Ik wacht op formeel contact, zodat ik kan vernemen wat de reden is van deze aanvraag," zo laat bestuurder Bernard van Iren weten.