Financieel drama na flopfestival Vestiville: Nederlanders laten put van 3 miljoen euro achter

Grote sier

Korting? Nooit doen

In Lommel, vlakbij de Nederlandse grens, léék het festivalterrein vrijdag alvast in orde: er waren podia, tenten en themadorpen. ,,Het was niet à la Fyre Festival op de Bahama's (in 2017, red.)", zegt Peter Decuypere, organisator van festival I Love Techno, die erbij was vrijdag in Lommel. "Daar kwamen bezoekers aan op een evenement dat nooit bestaan had. Op Vestiville heerste meer een Tsjernobyl-sfeer. Alles stond klaar, maar nergens was volk." Volgens Decuypere was Vestiville een duidelijk geval van willen, maar niet kunnen. "Ze hebben het veel te groots gezien. Ze rekenden op 120.000 bezoekers in het weekend van Rock Werchter, Couleur Café én Genk on Stage."