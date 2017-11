Finalist Holland's Got Talent misbruikte kinderen tijdens gitaarlessen

Lars de R., de nu 25-jarige gitarist die in 2009 de finale van talentenshow Holland's Got Talent haalde, begon al in het jaar dat hij succesvol werd met het seksueel misbruiken van minderjarigen. In totaal staat hij terecht voor misbruik van vijf kinderen in Nederland en zes in India. Justitie vreest dat het er veel meer zijn. Dat bleek vanochtend tijdens een niet-inhoudelijke zitting van zijn zaak in Alkmaar.