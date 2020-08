'Fijn dat Indonesië vrij is, nu wij nog’

Behoedzaam haalt Julia Jouwe (23) de vlag tevoorschijn in haar ouderlijk huis, in de Indische buurt van Delft. Het is niet zomaar een vlag. Haar opa, Papoea-leider Nicolaas Jouwe, ontwierp de Morgenster in 1961 met het oog op de lonkende zelfstandigheid. In Indonesië wappert hij nergens - verboden. Voordat Julia vorig jaar naar Papoea afreisde, krabde ze een sticker met de Morgenster van haar laptop. Te gevaarlijk. ,,We hebben nog familie in Papoea. Ik wil niemand in gevaar brengen.’’