FIFA 20 en stikstofproblemen rondom F1 Zandvoort in De Ochtend Show to go

Is de Formule 1 in Zandvoort nog te redden of loopt hij gevaar door de stikstofproblemen? In de studio Karel van Broekhoven, die vanuit Stichting Rust bij de Kust al twee jaar lang strijdt tegen het circuit in Zandvoort en nu ook probeert te voorkomen dat het F1-circus naar de Nederlandse kustplaats komt en daarbij tegen Europese regels in gaat.



FIFA 20 wordt morgen officieel gelanceerd in Nederland. Wat is er nieuw aan deze editie van FIFA en hoe bevallen de nieuwe presentatoren? In de studio voormalig e-sporter van Ajax Koen Weijland. Hij heeft aansluitend op de lancering een actie opgezet voor het goede doel.