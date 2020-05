Fietser van snelweg A15 gehaald die ‘gewoon maar de borden volgde’

Huisartsen gaan psychische bijwerkin­gen van de pil meer benadruk­ken

15:48 Huisartsen gaan zich in gesprekken over het gebruik van de anticonceptiepil meer focussen op de psychische bijwerkingen ervan. Vrouwen kunnen met het gebruik van de pil last krijgen van depressieve gedachtes, stemmingswisselingen en minder zin in seks. Dat staat in de herziene huisartsenrichtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).