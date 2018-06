Fiets van Jeroen werd gejat terwijl hij in het ziekenhuis lag, maar hij heeft 'm weer terug

Het overkwam Jeroen Janssen uit Grave, die in nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur op het fietspad in de omgeving van de begraafplaats over de kop vloog. Hij belandde met een schouder uit de kom op het plaveisel. ,,Ik ging bijna knock-out, maar heb gelukkig nog 112 kunnen bellen en ben naar de begraafplaats gelopen als markant punt om afgevoerd te worden naar het ziekenhuis’’, aldus Janssen, die zijn ervaringen op Facebook deelde.



,,Toen mijn broertje 5 minuten later arriveerde om mijn fiets te pakken, was deze al meegenomen door iemand’’, aldus Janssen. ,,Ergens snap ik dat ook als je ineens een prima fiets (trek 200) op het fietspad ziet liggen zonder eigenaar. In dit geval lag de eigenaar een paar honderd meter verderop in de ambulance.’’



Zijn verhaal heeft gelukkig een goede afloop. Nadat hij zijn beklag deed op Facebook en een oproep deed aan mensen om uit te kijken naar zijn fiets, kreeg hij goed nieuws. Zijn fiets is weer terecht.